الصين:انخفاض الصادرات النفطية العراقية خلال الشهر الماضي

الصين:انخفاض الصادرات النفطية العراقية خلال الشهر الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت ادارة الجمارك الصينية، الأربعاء، انخفاض الصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة خلال شهر آذار/مارس الماضي من العام الحالي.واظهرت الادارة في احصائية لها ، ان “الصادرات العراق النفطية الى المصافي الصينية المستقلة انخفضت في اذار بنسبة 19.9% لتصل الى 1.120 مليون طن متري او ما يعادل ( 8.176 ملايين برميل) مقارنة بشهر شباط 2022 الذي بلغ 1.399 مليون طن متري او ما يعادل (10.212 ملايين برميل)، الا انها ارتفعت بنسبة 58% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022 الذي بلغت فيه الصادرات النفطية الى الصين 709 آلاف طن او ما يعادل ( 5.175 ملايين برميل)”.واضافت ان “العراق احتل المرتبة الخامسة من بين العشرة الكبار المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة”، مبينة ان “العراق جاء بعد كل من: ماليزيا التي جاءت اولا بتصدير 7.044 ملايين طن، والتي كانت معظمها من براميل ايرانية، وجاءت روسيا ثانيا بتصدير 6.043 ملايين طن، وجاءت السعودية ثالثا بصادرات 2.040 مليون طن، ومن ثم جاءت الإمارات رابعا بصادرات 1.494 مليون طن”.

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