الصين تحذر أمريكا من التدخل في تايوان

الصين تحذر أمريكا من التدخل في تايوان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السلطات الصينية عن احتجاجها بشدة على الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، استعداد واشنطن للدفاع عن تايوان “عسكريا” إذا لزم الأمر.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين. حيث قال إن على الولايات المتحدة الأميركية “توخي الحذر فيما يخص تعليقاتها بشأن تايوان”.وقال كذلك إن الصين “تعرب عن استيائها واحتجاجها الشديدين على بيان الجانب الأميركي” مشيرا إلى أن “تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية”.وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد صرح في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في طوكيو، بأن الولايات المتحدة الأميركية ستتدخل عسكريا إذا ما غزت الصين تايوان، فيما يعتبر أحد أقوى التصريحات وأكثرها صراحة لدعم تايوان منذ عقود.

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