الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إعادة علاقتهما إلى مسارها الصحيح

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الحكيم للسفير الروسي:لن نسمح بالتدخل الأمريكي في الانتخابات القادمة!
نائب:الجبوري يستقطع رواتب الموظفين في الموازنة لتحويلها إلى شركات القطاع الخاص!
صالح يدعو اللجنة المالية إلى تمرير حصة الإقليم في الموازنة!
زيدان يبحث مع رئيس البعثة الأوروبية الانتخابات القادمة
التخطيط النيابية:تعطيل مجلس الخدمة الاتحادي من قبل الحكومة فساد كبير
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نائب:الجبوري يستقطع رواتب الموظفين في الموازنة لتحويلها إلى شركات القطاع الخاص!
صالح يدعو اللجنة المالية إلى تمرير حصة الإقليم في الموازنة!
التخطيط النيابية:تعطيل مجلس الخدمة الاتحادي من قبل الحكومة فساد كبير
نائب :الموازنة ستمرر دون موافقة حزبي بارزاني وطالباني
نائب “يستغرب” من تجديد ترخيص شركة آسيا سيل دون دفع الديون التي بذمتها للحكومة
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إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
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