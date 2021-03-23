الصين تقدم مذكرة احتجاج ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على مسؤولين صينيين

الصين تقدم مذكرة احتجاج ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على مسؤولين صينيين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى بكين لتقديم مذكرة “احتجاج قوي” على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مسؤولين صينيين.وقالت الوزارة في بيان: إن “نائب وزير الخارجية تشين غانغ أبلغ سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا شابوي، بأن على الاتحاد أن يدرك حجم خطئه ويصححه تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات”.هذا وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين أمس الاثنين.وردت الصين فورا بإجراءات عقابية، فأدرجت على القائمة السوداء مشرعين ودبلوماسيين أوروبيين ومراكز أبحاث. 

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