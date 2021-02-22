الصين والهند يتفقان على التهدئة في المناطق الحدودية

الصين والهند يتفقان على التهدئة في المناطق الحدودية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت وزارة الدفاع الصينية، الاثنين، باتفاق بكين ونيودلهي، على الدفع باتجاه حل مقبول للطرفين للقضايا المتبقية على طول خط السيطرة الفعلي في القطاع الغربي من المناطق الحدودية، من أجل الحفاظ على السلام والهدوء هناك.وقالت وزارة الدفاع الوطني الصينية، في بيان لها اليوم، أن “الجانبين أثنيا خلال الجولة العاشرة من الاجتماع على مستوى قادة الفيالق بين الصين والهند، على الإنجاز السلس لفض الاشتباك لقوات الخطوط الأمامية بمنطقة بحيرة بانغونغ”.واضافت الوزارة، أن “الطرفين أكدا بان الاتفاق كان خطوة مهمة وفرت أساسا جيدا لحل القضايا المتبقية الأخرى على طول خط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي من المناطق الحدودية بين الصين والهند”.ولفتت إلى أن “الجانبين تبادلا وجهات النظر بشكل صريح ومتعمق حول القضايا الأخرى على طول خط السيطرة الفعلية بالقطاع الغربي من المناطق الحدودية بين الصين والهند، وأنهما اتفقا على اتباع التوافق المهم لزعيمي البلدين، ومواصلة التواصل والحوار، وتحقيق الاستقرار والسيطرة على الوضع”.وبينت الدفاع الصينية، ان “النقطة الاهم بالاجتماع كانت، الاتفاق على الدفع باتجاه حل مقبول للطرفين للقضايا المتبقية على نحو مطرد ومنظم، من أجل الحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية بشكل مشترك”.

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