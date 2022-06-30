الضاري:العراق بأمس الحاجة لمعاني ثورة العشرين

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية:سنراقب”بشدة” صرف مبالغ قانون الأمن الغذائي
الطاقة النيابية ترد على الإقليم:انتظروا قرارنا الصارم تجاه عدم احترامكم للدستور والقانون
الموارد المائية تنفي وجود بحر ماء في باطن صحراء الانبار
حكومة البارزاني:نحن القرار وليس حكومة المركز
الاتحاد الوطني:الإقليم غير مشمول بموازنة 2022 لعدم التزام حكومته بتعهداتها المالية
-
- رياضية
- تحقيقات
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN