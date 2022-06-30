الضاري:العراق بأمس الحاجة لمعاني ثورة العشرين

الضاري:العراق بأمس الحاجة لمعاني ثورة العشرين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- برعاية الأمين العام للمشروع الوطني الشيخ جمال الضاري  وتحت شعار” غرس الأجداد  لعراق حر موحد” نظمت مؤسسة الضاري للتنمية والتطوير احتفالية كبرى لمناسبة الذكرى  الثانية بعد المئة  للثورة العراقية الكبرى في مبنى خان ضاري في قضاء ابي غريب ، واكد الشيخ الضاري في كلمة له بهذه المناسبة ” ان العراق بأمس الحاجة لمعاني هذه الثورة لبناء البلد على الأسس التي رسمها أجدادنا في تعزيز الوحدة الوطنية ، واضاف ،انه لايجوز  التفريط بأي ركن او جزء مما تركته لنا هذه الثورة الخالدة ” ، وكانت مؤسسة الضاري قد تولت اعمار وتأهيل خان ضاري بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار، وقد حضر الحفل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية  وممثل عن رئاسة الإقليم وعدد من الوزراء والنواب والقادة العسكريين  و احفاد قادة ثورة العشرين .

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