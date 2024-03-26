الضرائب العامة:الضرائب المفروضة على الجامعات الأهلية وصل إلى مليار دولار

الضرائب العامة:الضرائب المفروضة على الجامعات الأهلية وصل إلى مليار دولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس هيئة الضرائب العامة علي وعد علاوي، الثلاثاء،عن فرض ضرائب على سبعين جامعة أهلية في العراق، مشيرا الى ان المبلغ سيصل الى مليار دولار، مبينا ان الضرائب تعلن عن اتفاق مع كردستان لتوحيد الإجراءات.وقال علاوي في حوار متلفز، ان ” القانون الجامعات والكليات الاهلية في عام 2016 يفرض ضرائب من تأسيس الجامعات وقد تم فرض الضرائب على 70 منها ليصل الرقم لنحو مليار دولار “. وأشار الى ان “اغلب الجامعات وافقت على دفع المبالغ كون الامتناع يعني وضع اليد الحكومية على تلك الجامعات لامتناعها عن تسديد الضرائب القانونية”. وأشار الى انه “تم الاتفاق مع كردستان بشأن توحيد الإجراءات الجمركية والضرائب وقد تمت المصادقة عليها من قبل بغداد وبانتظار موافقة حكومة كردستان للمباشرة فيها وانهاء أي ازمة ضريبية بين الطرفين”.

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