الضمير الإيراني الشابندر:لقائي بالشرع جاء لعدم تكرار الاعتداء على مكتب السيستاني في دمشق وفتح المجال أمام زيارة قبر زينب

الضمير الإيراني الشابندر:لقائي بالشرع جاء لعدم تكرار الاعتداء على مكتب السيستاني في دمشق وفتح المجال أمام زيارة قبر زينب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف مبعوث رئيس مجلس الوزراء الى سوريا، الضمير الإيراني والزعيم الميليشياوي ومصدر مخابرات نظام بشار الأسد المدعو عزت الشابندر، لقاءه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، امس الإثنين، (9 حزيران 2025)، بـ “المفيد جداً من اجل بناء علاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية بين العراق وسوريا”، عاداً الرئيس السوري بـ” المحظوظ والمبتلى”.وفي أول تصريح صحفي أدلى به الشابندر، بعد اللقاء، قال: “التقيت الرئيس السوري احمد الشرع مبعوثاً من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للتباحث في امور تسهم بتقريب وجهات النظر وتمتين العلاقات بين البلدين الشقيقين”.وأضاف: “تحدثنا حول ما أثير من اعتداء على مكتب علي السيسستاني في دمشق وتم تجاوز هذه المسألة، حيث بحثنا امكانية عودة الزيارات الدينية لمقام السيدة زينب (ع)، وغيرها من المراقد الدينية الشيعية، وأضاف الشابندر، أنه “تم بحث الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على سوريا وابدينا شجبنا لهذه الاعتداءات”.وفيما اذا كان الشابندر يحمل دعوة رسمية من السوداني للشرع لزيارة بغداد، أوضح أن “أسباب عدم حضور الرئيس الشرع لمؤتمر القمة العربية الذي عقد ببغداد مؤخراً مازالت قائمة، والتي تلخصت بقيام  الحشد الشعبي بتهديده  بالقتل في حال وصوله لمطار بغداد الدولي.

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