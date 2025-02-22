الضمير الإيراني العامري: حكومة الشرع صهيونية أمريكية تركية يجب إسقاطها

الضمير الإيراني العامري: حكومة الشرع صهيونية أمريكية تركية يجب إسقاطها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الضمير الإيراني زعيم ميليشيا بدر المدعو هادي العامري، اليوم السبت، أن ما يجري في سوريا مشروع أمريكي صهيوني و أن الأتراك الطرف الأضعف فيه.وقال العامري في تصريحات متلفزة، إن “ما يجري في سوريا مشروع أمريكي صهيوني ولعل الاتراك هم الطرف الأضعف فيه”.وأضاف العامري أن “هناك عشرة الاف إرهابي فقط عند قسد واكثر منهم في مخيم الهول، وهؤلاء يمثلون تهديداً حقيقياً على العراق”.وأوضح العامري أنه لابد ان يكون للحشد الشعبي كتلة برلمانية قوية وعلى الحشد المقاوم اسقاط حكومة أحمد الشرع الصهيونية الامريكية التركية..

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