الضمير الإيراني العامري: سوريا ستقسم والعراق “آمن بحشده الشعبي”!!!

الضمير الإيراني العامري: سوريا ستقسم والعراق “آمن بحشده الشعبي”!!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الضمير الإيراني المدعو هادي  العامري، خلال مؤتمر “يوم الشهيد المقاوم” الذي اقامته حركة ميليشيا عصائب أهل الحق في بغداد،إن “الحشد الشعبي أثبت جدارة كبيرة في عمليات تحرير المدن من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي”، مؤكداً أن “الحشد هو ضمان مشروع المقاومة الإسلامية تحت راية الامام خامئني”.وعن أوضاع سوريا، يرى العامري، أن “ما حصل في سوريا خلال الفترة القليلة الماضية لا يمكن حصوله في العراق الآن”، مشيراً إلى أن “العراق يخشى على الشعب السوري، لكن لا نخشى منه”.وتابع العامري، حديثه قائلاً إن “ما يجري في سوريا والتدخلات الإسرائيلية والظروف الصعبة التي تعصف في المناطق الشمالية والجنوبية هي بداية لتقسيم البلاد”.

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