الضمير الإيراني العامري: ما يجري في سوريا مؤامرة تركية إسرائيلية أمريكية والدفاع عن نظام الأسد واجب مقدس

الضمير الإيراني العامري: ما يجري في سوريا مؤامرة تركية إسرائيلية أمريكية والدفاع عن نظام الأسد واجب مقدس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الضمير الإيراني المدعو هادي العامري خلال مشاركته اليوم في مؤتمر “أبناء المجاهدين” السنوي الذي تقيمه منظمة “بدر” الإيرانية، إن “ما يجري في سوريا مؤامرة تركية صهيونية بمباركة أمريكية”،مردفا بالقول، إن: الكيان الصهيوني هو من يقود المشروع المشبوه في سوريا والمنطقة.وأضاف أنه “يجب على العراق ان يكون له موقف واضح مما يحدث في سوريا وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة”، لافتا الى انه “يجب استغلال حجم التبادل التجاري التركي العراقي الذي وصل إلى أكثر من 30 مليار دولار” للضغط على انقرة في ايقاف دعمها لتلك التنظيمات في سوريا.وأشار إلى أن “أهمية سوريا تكمن في تأثيرها المباشر على المنطقة”، معتبرا أن،”الهجوم خير وسيلة للدفاع، ومن غير الصحيح أن نبقى نترقب التصعيد من بغداد”.

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