الضمير الإيراني العامري يرفض دعوة الشرع لحضور القمة العربية في بغداد

الضمير الإيراني العامري يرفض دعوة الشرع لحضور القمة العربية في بغداد
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بغداد/ شبكة رفض زعيم تحالف الفتح الضمير الإيراني هادي العامري ، اليوم الأربعاء ، بشدة حضور الرئيس السوري أبو محمد الجولاني او أي شخصية ممثله عنه، إلى القمة العربية المنعقدة في بغداد، معتبراً أن هذه الخطوة ستثير غضباً حشدويا واسعاً. وانتقد العامري، في تصريح  صحفي، “تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين بشأن توجيه دعوة للجولاني لزيارة بغداد”، مؤكداً أن “الأخير مطلوب للقضاء العراقي بتهم تتعلق بارتكاب مجازر بحق أبناء الشعب العراقي”.وأضاف العامري أن “هذه الدعوة تثير تساؤلات حول مدى شرعية الجولاني”، مشدداً على أن “القضاء العراقي لن يطوي ملف من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء”.

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