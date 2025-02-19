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غرفة تجارة دمشق تستقبل وفداً اقتصادياً لبحث فرص الاستثمار والتعاون
إصلاحات السوداني الاقتصادية!!..(70) مليار دولار سنوياً حجم الاستيرادات
نائب إطاري: سنلاحق (الشرع) حتى تصفيته
الضمير الإيراني العامري يرفض دعوة الشرع لحضور القمة العربية في بغداد
نائب يدعو الى استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات القادمة
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غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي إلى التركيز على الإجماع المطلوب وترك الخلافات لتحقيق السلام
مصر تستعد لتقديم خطتها لإعادة إعمار غزة
الكرملين: اجتماع ترامب وبوتين في الرياض يهدف إلى إعادة العلاقات بين واشنطن وموسكو
ترامب:الذي ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون
زيلينسكي:لن نقبل بأي اتفاقيات سلام مع روسيا دون علم كييف
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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بالوثيقة.. وزارة المالية تكشف عن عجز مالي كبير في خزينة الدولة
مصادر سياسية: إتفاق إطاري بتوجيه إيراني على إبقاء (الفياض) رئيسا للحشد حتى وفاته!
نائب:العراق تحت حكم عصابة من الخونة والسراق
خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفائدة على المواطنين
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- اذاعة INN