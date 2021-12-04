الضمير الإيراني العامري يطالب بإلغاء النتائج الانتخابية و”محاكمة”مفوضية الانتخابات!

الضمير الإيراني العامري يطالب بإلغاء النتائج الانتخابية و”محاكمة”مفوضية الانتخابات!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب  الضمير الإيراني زعيم تحالف الفتح هادي العامري، السبت، بمحاكمة مفوضية الانتخابات بسبب اهمالها العملية الانتخابية.وقال العامري، في مؤتمر صحفي له اليوم: إن الممثلة الأممية جينين بلاسخارت “تعاملت كمندوب سام وطالبناها بعدم التدخل “.وأضاف، أن “اجراءات المحكمة الاتحادية قد تنصفنا”، مطالبا المحكمة الاتحادية بـ “الغاء نتائج جهاز “سي اف”.وطالب العامري المحكمة الى “محاكمة مفوضية الانتخابات بسبب الاهمال”. 

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