الضمير الإيراني العامري يفرض على الرئاسة البرلمانية تمرير قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي

الضمير الإيراني العامري يفرض على الرئاسة البرلمانية تمرير قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، سحب جدول أعمال الجلسة وإلغاء انعقادها بعد وصول  الضمير الإيراني زعيم ميليشيا بدر المدعو هادي العامري إلى مبنى المجلس.وقال مصدر نيابي ، إن قرار إلغاء الجلسة جاء بعد اجتماع جمع العامري مع النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي ورؤساء الكتل السياسية في الإطار التنسيقي، بهدف حسم قانون الحشد الشعبي.وفي وقت سابق، عزا النائب عباس الجبوري سبب تأخير التصويت على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، إلى وجود مادة في القانون قد تُحيل نحو 4 آلاف مقاتل من جيل “أبو مهدي المهندس” إلى التقاعد، ما عطل التصويت والتأكيد على بقاء زعماء الحشد الولائيين في مناصبهم حتى مماتهم.

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