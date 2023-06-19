الضمير الإيراني العامري يلغي إجراءات التعريب والتغيير الديموغرافي في كركوك

الضمير الإيراني العامري يلغي إجراءات التعريب والتغيير الديموغرافي في كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول العلاقات العامة في الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، زنكي عز الدين محمود، الاثنين، إن “وثيقة رسمية موقعة من رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 هادي العامري، أكدت تنفيذ القرار 29 لعام 2012 القاضي بإلغاء جميع العقود والإجراءات التي نفذتها ما تسمى بـ(لجنة شؤون الشمال) في مجلس قيادة الثورة المنحل والتي ملّكت اراضي الكورد والتركمان للعرب ضمن سياسات التعريب والتغيير الديموغرافي”.واكد محمود ان “قرار مجلس الوزراء لسنة 2012 ساري المفعول في كركوك والمناطق المتنازع عليها”، مشيرا الى ان “المادة 140 ستشهد تطوراً كبيراً في تنفيذ فقراتها بناء على توصيات رئيس الوزراء وتشكيلها من جديد لضمان حقوق المكونات وتعزيز التعايش السلمي”.واشار الى “رصد اكثر من 100 مليار دينار لتعويض المشمولين بالمادة 140 وتنفيذ بنودها خلال الفترات المقبلة”.

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