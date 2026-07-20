الطاقة أمام النواب.. جلسة مرتقبة لكشف أسرار أزمة الكهرباء

في خطوة تهدف إلى وضع ملف الكهرباء تحت الضوء، أعلن وزير الكهرباء العراقي علي سعدي وهيب، اليوم الأحد، طلبه الحضور إلى مجلس النواب لتقديم عرض شامل حول واقع قطاع الطاقة وكشف التحديات التي تواجه المنظومة الكهربائية في البلاد.

وقالت وزارة الكهرباء إن مبادرة الوزير تأتي ضمن نهج يعتمد الشفافية والمصارحة مع الرأي العام وممثلي الشعب، موضحة أن جلسة البرلمان ستتضمن استعراض وضع الشبكة الكهربائية، والإجراءات الحكومية لمعالجة أزمة الطاقة، إلى جانب الرد على استفسارات النواب.

وأكدت الوزارة استمرار تعاونها مع السلطة التشريعية وتزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعملها، بهدف تعزيز الرقابة البرلمانية ورفع مستوى الثقة بين المؤسسة الحكومية والمواطنين.

ويأتي تحرك الوزير في وقت يبقى فيه ملف الكهرباء من أكثر الملفات حساسية لدى الشارع العراقي، وسط مطالبات متواصلة بكشف أسباب تراجع التجهيز ووضع حلول مستدامة لإنهاء الأزمة.