الطاقة الأمريكية:ارتفاع الصادرات العراقية النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

الطاقة الأمريكية:ارتفاع الصادرات العراقية النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.وأظهر جدول للإدارة، أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت  5.253 ملايين برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 278 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.975 ملايين برميل يوميا.وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 182 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 55 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 127 ألف برميل يوميا.

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