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صالح:(20) مليار دولار ديون العراق الخارجية ستسدد خلال السنوات القادمة
اليوم..البنك المركزي باع لمصارف الأحزاب المتنفذة (161) مليون دولار بعنوان ” التجارة الخارجية”
السوداني:الحكومة عازمة على دعم الشباب
السفارة الأمريكية تعلن عن استئناف منح التأشيرات للعراقيين
حزب طالباني يؤكد التزامه بالدستور لحل المشاكل بين بغداد والإقليم
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بوتين:الغرب يريد تصفية روسيا وعلينا النظر في القدرات النووية للناتو
بالفديو.. ظهور حفرة عملاقة في تركيا بعد الزلزال
نيبينزيا:الغرب مستعد التضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا
الرئيس التونسي:نرفض التدخلات الخارجية وسيادة البلد فوق كل اعتبار
بوتين:الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد على البصق على العالم كله
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صالح:(20) مليار دولار ديون العراق الخارجية ستسدد خلال السنوات القادمة
اليوم..البنك المركزي باع لمصارف الأحزاب المتنفذة (161) مليون دولار بعنوان ” التجارة الخارجية”
السوداني:الحكومة عازمة على دعم الشباب
الطاقة الأمريكية:250 ألف برميل نفط يوميا صادرات العراق خلال الأسبوع الماضي
153000دينار سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
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- متابعات خاصة
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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- منوعات
- صورة وتعليق
نواب:حكومة السوداني واهنة لاتستطيع مفاتحة إيران وتركيا بشأن حصة العراق المائية
بالوثائق..الخارجية:إيران لاتحترم القوانين الدولية ولا علاقات الجوار ومصرّة على قطع المياه عن العراق
وزير الخارجية:سنحقق كل ما تريده إيران في العراق والمنطقة والعالم
المجلس الوزراي للأمن الوطني يناقش تخفيض المياه من قبل تركيا ويترك قطع المياه من قبل إيران وبإصرار منها
نواب يطالبون منع استملاك مصانع تعليب كربلاء والأراضي المحيطة به من قبل مرجعية السيستاني
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- اذاعة INN