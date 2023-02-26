الطاقة الأمريكية:250 ألف برميل نفط يوميا صادرات العراق خلال الأسبوع الماضي

الطاقة الأمريكية:250 ألف برميل نفط يوميا صادرات العراق خلال الأسبوع الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل أكثر من 250 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير ، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.604 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 1.138 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.709 ملايين برميل يوميا”.وأضافت أن “صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 251 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمعدل 322 الف برميل يوميا”.

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