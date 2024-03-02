الطاقة النيابية:البنك المركزي “أفشل”دعم مشاريع الطاقة المتجددة

الطاقة النيابية:البنك المركزي “أفشل”دعم مشاريع الطاقة المتجددة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم السبت، بفشل مبادرة البنك المركزي  لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد. وقال عضو اللجنة النائب كامل العكيلي في حديث صحفي، إن البنك المركزي أطلق مبادرة واحد تريليون دينار قبل ثلاثة سنوات لدعم الطاقة المتجددة، مبينا أن ما صرف من هذا المبلغ فقط 250 مليون دينار على عشرة مقترضين.وأضاف، أن المبادرة لم تنجح بسبب الاجراءات المعقدة وعدم تعاون البنك المركزي بزعامة الإطاري علي العلاق مع المصارف والمؤسسات المصرفية والترويج الإعلامي لها.وتابع قائلا، “كان يفترض أن يكون هناك تنسيقا مشتركا وتعاونا بين وزارة الكهرباء والبنك المركزي والمصارف، وأن يكون هناك فريقا واحدا لنجاح المبادرة، معربا عن الأسف بأن القائمين عليها غير متعاونين فيما بينهم.وابدى العكيلي أسفه أيضا، من شروط المبادرة وأحدها الطلب من المقترض 250 ألف دينار شهريا، مشيرا إلى أن أصحاب الدخل المحدود غير قادرين على تسديد هكذا مبلغ، إضافة إلى الروتين والعراقيل المتأخرة وعدم تنسيق البنك المركزي والمصارف العراقية.وأكد العكيلي، أن لجنة الكهرباء والطاقة النيابية ستستضيف محافظ البنك المركزي ووزير الكهرباء ومديري المصارف لمعرفة أسباب عدم تعاون البنك مع المصارف وقدرة وزارة الكهرباء على نجاح مشروع الطاقة المتجددة.

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