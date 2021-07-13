الطاقة النيابية:الكاظمي غير صادق بتعهداته

الطاقة النيابية:الكاظمي غير صادق بتعهداته
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والطاقة، اليوم الثلاثاء، عن وجودة إرادة خارجية تتحكم بوعود رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وتحارب ملف الطاقة، معلقة على الوعود التي أطلقها الكاظمي يوم أمس بشأن إدخال منظومات الطاقة الشمسة إلى العراق والعمل بها.وقال عضو اللجنة، محمد ابو الهيل في تصريح  صحفي، إن “الكاظمي أطلق الكثير من الوعود منذ توليه رئاسة الوزراء، ولكن لم ينفذ منها شيء على ارض الواقع”.وأضاف، أنه “لا يمكن التعويل على تصريحات رئيس الوزراء بسبب الضغوطات الخارجية، وخصوصاً في ملف الطاقة”.وتابع عضو اللجنة، أن “هنالك إرادة خارجية بعدم إنجاز ملف الكهرباء بدليل ممارسة إيران ضغوطات على وزارة الكهرباء وعلى رئيس الوزراء تحديداً حينما تعاقد العراق مع شركة سيمنس الألمانية لتطوير منظومة الكهرباء في البلاد، حيث تم أفشال الصفقة بتدخل إيراني”.

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