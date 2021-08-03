الطاقة النيابية:ميليشيا الحشد الشعبي وراء تفجير أبراج الطاقة لصالح إيران

الطاقة النيابية:ميليشيا الحشد الشعبي وراء تفجير أبراج الطاقة لصالح إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت عضو لجنة الطاقة النيابية زهرة البجاري، الثلاثاء، أسباب وراء ما اسمتها حرب الكهرباء في العراق.وقالت البجاري في حديث صحفي: ان “استهداف ابراج الكهرباء بلغ مستويات خطيرة في الاشهر الاخيرة من ناحية معدلاتها والتي شملت محافظات عدة خاصة مع تكرارها بشكل لافت في الاونة الاخيرة لتثير الكثير من علامات الاستفهام”.واضاف البجاري، ان ميليشيا الحشد الشعبي ورائها تنفيذا لمصالح إيرانية وبدوافع للاضرار بالاقتصاد .واضافت “ان هناك تقصير امني كبير خاصة بوجود مديرية مختصة في حماية الابراج ما يدل على وجود خلل واضح في اداء المهام لان مستوى الاعتداءات متكرر ومتقارب من الناحية الزمنية”.واشارت الى “وجود تواطى من قبل فاسدين في ادامة زخم عمليات الاستهداف لان كل اعتداء يعني انفاق اموال طائلة للاعمار”، لافتا الى ان “ما يحدث الان بكل تفاصيله يحمل مؤشرات على وجوةد ضعف في ادارة ملف الكهرباء تحمل وزره الوزارة والجهات الامنية في نفس الوقت”.

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