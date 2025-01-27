الطاقة النيابية:وزير الكهرباء فاشل وفاسد وإقالته أصبحت ضرورية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- غادرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية المؤتمر الذي أقامته وزارة الكهرباء، الذي انعقد، صباح الاثنين، في فندق بابل للإعلان مشاريع جديدة .

ووفقاً لوثيقة ، فإن اللجنة اعتبرت أن هذا الإجراء جاء على خلفية رغبتها في متابعة نتائج المؤتمرات السابقة للوزارة، وما تحقق منها على أرض الواقع .

وأكدت اللجنة، بحسب الوثيقة، أنها حددت يوم الأربعاء المقبل، موعداً لاستضافة وزير الكهرباء زياد علي فاضل لفشله وفساده، في البرلمان لمساءلته حول مخرجات المؤتمرات السابقة ومدى تأثيرها على تحسين الواقع الكهربائي .