الطاقة النيابية:وزير الكهرباء فاشل وفاسد لكنه مدعوم من السوداني

الطاقة النيابية:وزير الكهرباء فاشل وفاسد لكنه مدعوم من السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية، حميد كسار، اليوم السبت، وزير الكهرباء المسؤولية المباشرة عن تدني ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، خصوصًا خلال شهر تموز الجاري الذي يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، مؤكّدًا أن أعذار الوزارة لم تعد مقبولة وتتكرر كل عام دون حلول حقيقية.وقال كسار، في تصريح  صحفي، إن “تراجع تجهيز الكهرباء في ظل تجاوز درجات الحرارة حاجز الـ50 مئوية، تسبب بحالة استياء واسعة بين المواطنين، الذين كانوا يترقبون تطبيق وعود الوزارة بشأن الاستعداد الكامل لفصل الصيف وصرف على هذه الوزارة 100 مليار دولار منذ حكومة المالكي الأولى لغاية 31/12/2024 بدون تقدم ملموس”.وأضاف أن “الوزارة فشلت في تنفيذ خططها الموسمية، وتتحجج بذات الأعذار في كل صيف، دون معالجة حقيقية للمشاكل المتكررة”، مؤكدًا أن “على الوزارة أن تكون قد تجاوزت هذه الأعذار منذ سنوات”.وأشار إلى أن “التوجه نحو الطاقة المتجددة حل استراتيجي طويل الأمد، لكنه لا يغني عن الحاجة إلى إجراءات عاجلة وآنية لتخفيف معاناة المواطنين خلال أشهر الصيف”.يُذكر أن درجات الحرارة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية تجاوزت 50 درجة مئوية خلال اليومين الماضيين، فيما توقعت هيئة الأنواء الجوية استمرار موجة الحر في الأيام المقبلة.

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