الطاقة النيابية:وزير الكهرباء فاشل وفاسد وإيران من تدير الوزارة

الطاقة النيابية:وزير الكهرباء فاشل وفاسد وإيران من تدير الوزارة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، أداء فاشل وفاسد لوزير الكهرباء الإطاري زياد علي ، مشيرة إلى أن  الوزارة  لم تنفذ وعودها التي قطعتها على نفسها.وقال نائب رئيس اللجنة وليد السهلاني في حديث صحفي ، ان “اللجنة فاتحت الوزارة مرارا وتكرارا من اجل انهاء ازمة الكهرباء في كل المواسم خاصة في الصيف رغم ما صرف عليها نحو 100 مليار دولار والبلد بلا كهرباء”.واضاف، ان وزير الكهرباء فاشل وفاسد وإيران هي من تدير الوزارة وأن ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية تراجعت في العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط”.وشهدت أغلب المحافظات تراجعا في تجهيز الطاقة الكهربائية الحكومية، مما أصاب الشعب العراقي بحالة من التذمر دفعتهم في بعض المناطق الى الخروج باحتجاجات على أداء الوزارة.

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