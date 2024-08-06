الطاقة النيابية:ولايتي يرفض استجواب وزير الكهرباء الفاسد

الطاقة النيابية:ولايتي يرفض استجواب وزير الكهرباء الفاسد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت عضو لجنة الطاقة النيابية نفوذ الموسوي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البرلمان بالإنابة محسن ولايتي يرفض طلب استجواب وزير الكهرباء الفاسد.وقالت الموسوي في حديث  صحفي، إن “رئاسة البرلمان يفترض منها تحديد موعدا لاستجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل”.وأضاف أن ” التوافقات والمحاصصة السياسية تحول دون استجواب الوزير داخل مجلس النواب لكونه إطاري”.وأشار إلى أن “القوى السياسية المشاركة في الحكومة تضغط باتجاه منع أي استجواب داخل مجلس النواب”.ولفت الى، أن “تقديم 25 نائبا طلبا لاستجواب وزير الكهرباء بموجب المادة 61 من الدستور”، مبينا أن “الاستجواب لايزال قائما “.

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