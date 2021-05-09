الطاقة النيابية تطالب بحل أزمة الكهرباء

الطاقة النيابية تطالب بحل أزمة الكهرباء
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشف لجنة الطاقة النيابية، الأحد، عن توصياتها بشأن ايجاد بدائل للمحطات الغازية، فيما قدمت مقترحات لحل ازمة الكهرباء.وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية همام التميمي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “اللجنة قدمت الكثير من التوصيات الى وزارة الكهرباء بشأن انتاج الطاقة وايجاد بدائل للمحطات الغازية واستبدالها بمحطات اخرى ومعالجتها، خاصة مع وجود مشاكل في الغاز المستورد وتلكؤ وزارة النفط باستخراج الغاز”.وشدد التميمي على “ضرورة ان تكون هناك مسؤولية تضامنية بين وزارة النفط والكهرباء والاهتمام بقطاع نقل الطاقة الذي فيه مشاكل كثيرة والاختناقات وانشاء محطات تحويلية والاهتمام بقطاع التوزيع”.وأضاف أنه “من بين المقترحات المقدمة، انشاء منظومة كهرباء متكاملة وحديثة، وضمان عدم تجاوز المواطنين عليها، فضلاً عن نصب عدَّادات الكترونية من شأنها حل مشكلة ترشيد استهلاك الطاقة”.

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