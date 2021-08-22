الطاقة النيابية لحكومة الكاظمي:هل إيران تسمح بإستخدام الطاقة النظيفة في العراق؟؟

الطاقة النيابية لحكومة الكاظمي:هل إيران تسمح بإستخدام الطاقة النظيفة في العراق؟؟
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، زهرة البجاري، الأحد  أن توجه العراق نحو استخدام الطاقة البديلة بدلا من محطات التوليد النفطية والغازية، يحتاج لتوفير خمسة عوامل، مؤكدة أن المشروع بحاجة إلى إرادة حكومية.وقالت البجاري في حديث صحفي، إن “العالم أجمع بدأ يتجه نحو استخدام الطاقة البديلة باعتبار أن محطات التوليد التي تعتمد على مشتقات النفط فيها الكثير من الملوثات البيئية، خصوصا في العراق إذا يستخدم تلك المحطات دون مراعاة الضوابط الفنية والبيئية“.وأضافت أن “متطلبات نجاح مشروع الطاقة المتجددة في العراق هو توفير البيئة الأمنة للشركات الاستثمارية كذلك تعديل بعض فقرات قانون الاستثمار وتخصيص الأراضي بالإضافة إلى التخصيصات المالية والتخطيط، وكذلك إمكانية استخدام البنى التحتية للنقل والتوزيع“.وبينت أن “متطلبات المشروع متوفرة وما نحتاجه هو الإرادة الحكومية فقط، وان لا يكون المشروع كالعقود التي ابرمت في عام 2017 لنصب وتشغيل محطات للطاقة المتجددة في النجف والمثنى حبرا على ورق“.وأوضحت أن “العراق في التسعينات كان يمتلك أول مركز لأبحاث الطاقات المتجددة في المنطقة”، نافية “وجود ضغوط حزبية أو دولية تمنع العراق من التوجه نحو الطاقة المتجددة”.ووجهت سؤلا لحكومة الكاظمي:هل إيران تسمح بإقامة مشاريع للطاقة النظيفية بدلا من شراء الطاقة منها؟؟؟؟.

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