الطاقة النيابية:100 ألف عامل أجنبي في القطاع النفطي خلافا لعقود التراخيص

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اليوم ..خمس مباريات بالدوري العراقي الممتاز
فريق نفط الوسط العراقي بكرة الصالات يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في بطولة خورفكان الدولية الثانية
اليوم..إنطلاق قرعة بطولة كأس العالم للاندية للعام الحالي
اللاعب العراقي “علي عدنان” ضمن منافسة أفضل لاعب محترف خارج القارة الآسيوية
اليوم..إنطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري العراقي الممتاز
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إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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