الطالباني:العلاقات القوية مع بغداد أفضل للإقليم وبقاء القوات الأمريكية في مصلحة أمن العراق

الطالباني:العلاقات القوية مع بغداد أفضل للإقليم وبقاء القوات الأمريكية في مصلحة أمن العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، أن تدهور الوضع الأمني في العراق سببه رفض الوجود الأمريكي.وقال طالباني في كلمة له بملتقى الرافدين للحوار ببغداد ، إن “تدهور الوضع الامني في العراق بالاونة الاخيرة جاء نتيجة رفض الوجود الامريكي على الاراضي العراقية”.واضاف، أن “امريكا تستغل وجودها لضرب اهداف عراقية للدفاع عن مصالحها يهدد امن البلد”، لافتاً الى أن “على الحكومة العراقية ان تركز مجهوداتها لمتابعة الملف الامني”.وبين، أن “هنالك حاجة لاستيعاب فكرة ان القوات الامريكية الموجودة ضمن التحالف الدولي ليسوا بالغزاة، وعلينا ان نشعرهم بالامان ايضا”.وبشأن القضية الفلسطينية، قال طالباني: “انا لا أؤيد اي عنف يصيب المدنيين من الجانبين،ويجب ايقاف الهجمات البربرية التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني”، مشيراً الى أن “الحل الوحيد لهذه القضية يتلخص بضرورة الاتجاه لحل الدولتين”.وتابع، أن “إيران تعد شريكاً جيداً للعراقيين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلى الولايات المتحدة ان تستوعب هذه العلاقات مادامها تصب في مصلحة العراق”.وبشأن الاوضاع في الاقليم، أكد طالباني، أنه “نحن نفتخر بالأكراد واذا كانت علاقتنا قوية مع بغداد لكانت الاوضاع افضل في الاقليم”.

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