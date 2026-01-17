الطالباني وعبد الواحد يبحثان تشكيل حكومة الإقليم

الطالباني وعبد الواحد يبحثان تشكيل حكومة الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم السبت، عن عقد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد اجتماعًا مهمًا في مدينة السليمانية، لبحث إمكانية تشكيل حكومة إقليم كردستان بعيدا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال السورجي، في تصريح  صحفي، إن “الطالباني كان أول من استجاب لدعوة رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار  عبد الواحد، التي أطلقها مساء أمس الجمعة عقب الإفراج عنه، بشأن تشكيل حكومة الإقليم خارج إطار الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وأضاف أن “الطالباني زار مساء أمس سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي، محمد حاجي محمود، في إطار التنسيق والاستجابة لدعوة عبد الواحد”، مشيرًا إلى أن “الطالباني وعبد الواحد يعقدان حاليًا اجتماعًا في السليمانية لمناقشة دعوة تشكيل الحكومة وإمكانية تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة (50 زائد واحد)”.وأوضح السورجي أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يمتلك 25 مقعدًا في برلمان الإقليم، فيما يمتلك حراك الجيل الجديد 15 مقعدًا، إضافة إلى وجود تفاهمات مع أحزاب أخرى، بينها الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية اللذان يمتلكان سبعة مقاعد، فضلًا عن مقاعد الكوتا والأحزاب الصغيرة الأخرى التي تشعر بالتهميش”.يذكر أن سلطات الإقليم أفرجت مؤخرًا عن رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار  عبد الواحد بعد قضائه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر.

