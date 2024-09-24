الطالباني يدعو الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لمراقبة انتخابات الإقليم

الطالباني يدعو الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لمراقبة انتخابات الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم، دعوات لدول في الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في إقليم كردستان ومعالجة هجرة شباب الإقليم.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان في بيان، إن “طالباني استقبل في لقاءات منفصلة السفيرة الهولندية الجديدة لدى بغداد جانيت ألبيردا والمسؤول الجديد لمكتب الاتحاد الأوروبي في إقليم كردستان رادو بوتوم وعضوي البرلمان النرويجي آزموند آوكروست وهاني الحسيني”.وناقش طالباني بحسب البيان “الاستعدادات الجارية لانتخابات برلمان إقليم كردستان وظاهرة هجرة شباب الإقليم إلى الدول الأوروبية، حيث أشار إلى أن تحسين الوضع المعيشي للشباب في الإقليم كفيل بسد الطريق على الهجرة غير الشرعية”.ودعا الدول الأوربية إلى “المساهمة في تخفيف وتيرة تلك الظاهرة عبر تنمية الاستثمار في الإقليم وتوفير فرص العمل للشباب ومشاريع تأهيل الشباب في المجالات المختلفة لا سيما مجال ريادة الأعمال والابتكار”.وفي جانب آخر من اللقاء شدد طالباني على “أهمية إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في إقليم كردستان تعكس إرادة شعبه”، داعيا المنظمات الدولية ودول الاتحاد الأوربي إلى “مراقبة الانتخابات ومخرجاتها عن كثب”.

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