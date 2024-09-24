الطالباني يدعو الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لمراقبة انتخابات الإقليم

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المالية النيابية:زيارة أعضاء اللجنة إلى الإقليم لبحث الملفات المالية ومدى تطبيق بنود موازنات 2023 -2025
نائب:لن نسمح لأي جهة أجنبية التدخل بعمل السلطة التشريعية
القانونية النيابية:تعديل قانون الأحوال الشخصية سيخضع للمناقشة المستفيضة
أكثر من (5) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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المالية النيابية:زيارة أعضاء اللجنة إلى الإقليم لبحث الملفات المالية ومدى تطبيق بنود موازنات 2023 -2025
أكثر من (5) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
المالية النيابية:نعمل على تعزيز الضرائب والإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة
الخزانة الأمريكية:نمو الاقتصاد غير النفطي في العراق إلى 6%
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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