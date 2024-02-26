الطباطبائي:الانتخابات الأخيرة أسهمت في تعزيز التجربة “الديمقراطية الإطارية”

الطباطبائي:الانتخابات الأخيرة أسهمت في تعزيز التجربة “الديمقراطية الإطارية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الحكمة الإيراني الأصل الطباطبائي عمار، اليوم الاثنين، أن الانتخابات الأخيرة أسهمت في تعزيز التجربة الديمقراطية الإطارية  من خلال تشكيل الحكومات المحلية الولائية .وذكر المكتب الاعلامي للطباطبائي عمار، انه “إلتقينا سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانيسكي، ورحبنا باستئناف الجولة الثانية من المفاوضات الثنائية الخاصة بتعزيز التواجد الأمريكي في العراق”. واضاف: ان “الانتخابات الأخيرة أسهمت في تعزيز التجربة الديمقراطية  الإطارية من خلال تشكيل الحكومات المحلية الولائية “، معرباً عن أمله “بنجاح المحافظين في مهامهم وتقديم الخدمة”.

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