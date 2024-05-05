الطباطبائي:سنسخر المال العام العراقي لخدمة الدول مقابل دعم بقاء أحزابنا الشيعية في السلطة

الطباطبائي:سنسخر المال العام العراقي لخدمة الدول مقابل دعم بقاء أحزابنا الشيعية في السلطة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الحكمة عمار الطباطبائي، اليوم الاحد، أن طريق التنمية خير شاهد على رؤية العراق التنموية.وقال الحكيم في بيان ، إنه “مع قرب انتهاء مهمتها في بغداد، استقبلنا جنين بلاسخارت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق”، مشيدا بـ”جهود المنظمة الأممية في المرحلة الماضية”.وبين أن “حالة الاستقرار الحالي التي تشهدها البلاد يجب استثمارها بما يعزز مصالح العراق ومصالح شركائه في المنطقة”، موضحا أن “العالم بدأ يتغير في تعاطيه مع الشأن العراق”.وقال إن “القراءة السابقة كانت تربك الاستقرار في المنطقة، بينما القراءة الحالية هي أن أمن المنطقة من أمن العراق”، داعيا  كما إلى “قراءة التاريخ والوقوف عند المحطات الفاصلة فيه”.وأكد أن “العراق يطرح مشاريع تنموية لعموم المنطقة  ونحصل على الدعم لبقاء الأحزاب الشيعية في السلطة وكذلك نسعى لتعشيق المصالح وتحويل الاشتباك إلى تشبيك وتعاون وتضافر”، مبينا أن “طريق التنمية خير شاهد على رؤية العراق التنموية له وللمنطقة”.

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