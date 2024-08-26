الطباطبائي: اغتصاب الدور والأراضي “حرام”

الطباطبائي: اغتصاب الدور والأراضي “حرام”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الطباطبائي، اليوم الإثنين، (26 آب 2024)، أهمية حفظ التنوع المكوناتي في العراق واستثمارها.وشدد الحكيم خلال استقباله رئيس ديوان الاوقاف المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية (رامي جوزيف آغاجان) بحسب بيان لمكتبه، ، على “️ضرورة حفظ المكونات العراقية وتمكينها ورعايتها وتعويض البعض منها ممن لحقهم أذى الإرهاب والاستهداف الطائفي والعرقي”.وأوضح، ان “حضور المكونات العراقية في المشهد العراقي العام لا يرتبط بأعدادها فالإضافة النوعية لا تقاس بالأرقام”.وأكد، “أهمية حفظ التنوع والانتقال به إلى مرحلة إدارة التنوع واستثمار المكونات العراقية لتكون جسور العراق لشعوب المنطقة والعالم”.ولفت الطباطبائي الى “التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي تواجه مجمعاتنا” داعيا، الى “أهمية التكامل بين ديوان الأوقاف المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية مع المؤسسات الدينية للمكونات الأخرى”.كما دعا إلى “حفظ أملاك وأوقاف المواطنين من المكونات العراقية، وإلى الحوار والتبادل الثقافي والانطلاق من المشتركات الإنسانية التي تتصف بها جميع الأديان”. يذكر ان الطباطبائي مغتصب منزل طارق عزيز ونصف دور وأراضي الجادرية والنجف ويتحدث عن الحلال والحرام!.

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