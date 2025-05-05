الطباطبائي الحكيم: ندعو “الحسين” ان تنجح المفاوضات الإيرانية الأمريكية

الطباطبائي الحكيم: ندعو “الحسين” ان تنجح المفاوضات الإيرانية الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال بيان عن مكتب عمار الحكيم ،الاثنين، إن ” الاخير استقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد إليزابيث كينيدي، حيث جدد التأكيد على أن العراق يخطو خطوات واثقة نحو التقدم والازدهار، وشهد تحولات كبيرة على صعيد الاستقرار بكافة مستوياته، وأنه حقق إنجازات كبرى على الصعيد الخدمي والتنموي”، مبينا أن “العراق لاعب أساسي في المنطقة يساهم بشكل كبير في استقرارها، وهو في طريقه نحو تحقيق الاستقرار المستدام والتنمية الشاملة”.كما عبر الحكيم عن أمله بأن تفضي المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق يجنب الطرفين والمنطقة المواجهة، وينعكس إيجابا على استقرارها.

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