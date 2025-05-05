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- شبكة اخبار العراق
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نائب: كرسي السوداني وراء تعطيل الجلسات البرلمانية
السوداني يدعو المصارف الحكومية والأهلية العمل على تعشيق القطاع الخاص والشركات الأجنبية في كل المشاريع الضخمة
أمير قطر يتسلم دعوته لحضور قمة بغداد
الطباطبائي الحكيم: ندعو “الحسين” ان تنجح المفاوضات الإيرانية الأمريكية
مفوضية الانتخابات: (66) تحالفاً سياسياً و(331)حزبا مسجلة رسمياً
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الأمم المتحدة ترفض المقترح الإسرائيلي بإيصال المساعدات من قبل جيشها
بوتين:روسيا لديها القوة والوسائل اللازمة لوضع “نهاية منطقية” للحرب مع أوكرانيا
زيلينسكي يشيد باجتماعه مع ترامب في الفاتيكان
مأساة غزة..القصف، النزوح، الجوع
بريطانيا وأمريكا تنفذان هجومًا جويًا على منشأة لإنتاج الطائرات المسيّرة في اليمن
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السوداني يدعو المصارف الحكومية والأهلية العمل على تعشيق القطاع الخاص والشركات الأجنبية في كل المشاريع الضخمة
نائب لموظفي الدولة: لا تصدقوا بالدعايات الانتخابية ” لا علاوة ولا ترفيع” في موازنة 2025
خبير اقتصادي: البنوك الأجنبية في العراق عبارة عن ” دكاكين حوالات”
اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
سومو: أكثر من (38) مليار دولار قيمة الصادرات النفطية إلى الصين خلال 2024
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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القانونية النيابية: العمر التشريعي والرقابي للبرلمان ” أنتهى”
مصدر أمني: تعزيزات عسكرية تركية مكثفة تصل معسكرها الكبير في بعشيقة
نائب: القضاء العراقي فاسد ومسيس وضد السيادة العراقية
كتلة نيابية: يجب محاسبة السوداني ومن باع قناة خور عبد الله العراقية للكويت مقابل رشا
مشروع أمريكي يعاقب بها حكومة السوداني الإيرانية ” لا للطاقة الإيرانية”
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- اذاعة INN