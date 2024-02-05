الطباطبائي والسامرائي يؤكدان على اختيار الفاسدين لمناصب المحافظين

الطباطبائي والسامرائي يؤكدان على اختيار الفاسدين لمناصب المحافظين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال عمار الطباطبائي رئيس تيار الحكمة ،الاثنين ، انه التقى صباح اليوم رئيس تحالف عزم  مثنى السامرائي بحسب بيان صادر من مكتبه، لمناقشة تطورات الشأن السياسي في العراق ، وأكدا على أهمية حسم اختيار الحكومات المحلية عبر اختيار شخصيات فاسدة لمناصب المحافظين كما أبو مازن في صلاح الدين ونصيف الخطابي في كربلاء واسعد العيداني في البصرة ومحمد المياحي في واسط .

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