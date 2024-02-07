الطباطبائي والطالباني يؤكدان على توزيع حصص المناصب في مجالس المحافظات

الطباطبائي والطالباني يؤكدان على توزيع حصص المناصب في مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تيار الحكمة عمار الطباطبائي اليوم الاربعاء، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي وتقريب وجهات النظر بين بغداد واربيل.وذكر بيان لمكتب الحكيم ، انه “إلتقينا صباح اليوم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وتناولنا في معرض اللقاء تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ومدى تأثير الأحداث على الواقع العراقي، وأكدنا ضرورة الحفاظ على الاستقرار الحالي وتعزيزه والانتقال به إلى مرحلة الاستقرار الدائم على الصعد كافة.واضاف “كما أكدنا أهمية تقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبيّنا ضرورة إنصاف شريحة الموظفين في كل مكان ودفع مرتباتهم ليتمكنوا من تنفيذ التزاماتهم اليومية والعائلية .وتابع “شددنا على ضرورة معادلة الحق والواجب، وقلنا إن اعتماد هذه المعادلة والقبول بها وبمخرجاتها كفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية في عموم البلاد، ودعونا الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب.واشار الى انه “عن الأوضاع في غزة، جددنا موقفنا الداعي لوقف إطلاق النار وإغاثة النازحين وإعمار المدينة وإعادة أهلها، وحذرنا من تحول القضية الفلسطينية إلى قضية شعب بلا أرض، وحمّلنا المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري كون السكوت إمضاء غير معلن لإسرائيل للمضي بجرائمها وأعمالها المشينة المنافية للقيم الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية.

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