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الأمن الوطني يعتقل الصحفي ناصر الياسري بسبب انتقاده تدخل المليشيات المسلح بقضية حزب الله لبنان
الإطار الإيراني:خزينة العراق تحت خدمة “محور المقاومة ورمزها حزب الله اللبناني”!
حزب بارزاني ” متخوف” من فوز حزب طالباني في انتخابات الإقليم
الطباطبائي ومواطنه السفير الإيراني يدعوان إلى إيقاف الحرب على حزب الله اللبناني
السوداني يدعو بريطانيا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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الإطار الإيراني:خزينة العراق تحت خدمة “محور المقاومة ورمزها حزب الله اللبناني”!
السوداني:يوجه مؤسسات الدولة باستمرار دعم حزب الله اللبناني وحركة حماس
خبير اقتصادي:(34) تريليون ديناراً خسائر العراق بسبب العطل التي تجاوزت (140) يوماً في السنة
حكومة السوداني:رغم العجز المالي ومديونية العراق التي تجاوزت (90) مليار دولار لكننا سنعمر الجنوب اللبناني ونستمر في دعم حزب الله اللباني
امريكا “صديقة”العراق تقف ضده وتنضم للكويت بغلق منفذه البحري الوحيد وانتهاك سيادته
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- اذاعة INN