الطباطبائي ” يتفقد” جامعة ديالى !

الطباطبائي ” يتفقد” جامعة ديالى !
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب عمار الطباطبائي، اليوم الخميس، أن” الأخير زار جامعة ديالى، والتقى برئيسها ومساعديه وعمداء الكليات فيها، وأشار إلى طبيعة المتغيرات الإيجابية التي يعيشها العراق، والتحديات التي عاشها البلد في المرحلة السابقة”.وأضاف وفق البيان، أن” للجامعات دور كبير في حل مشاكل الدولة، ومن المهم إقناع المسؤولين بأن الحل لدى الجامعة ومسارها العلمي، إلى ذلك دعونا الجامعات إلى حسن تسويق منتجها العلمي وحلولها العلمية للمسؤولين، وأهمية أن يبادر الباحث لعرض خدماته وحلوله، وذكرنا بأن وصف من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( طبيب دوار بطبه) “.وأكد الحكيم” ضرورة ردم الفجوة بين الواقع العراقي وبين رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه، وضرورة أن تكون البرامج السياسية مبنية على منهجية علمية، مؤكدا أهمية التناسق بين حاجة السوق ومخرجات الجامعات في الدراسات الأولية والعليا، موضحا ان بقاء الحال على ما هو عليه يمثل إهدارًا للطاقات والإمكانات وهدر لجهد الدولة والفرد”.وأشار إلى، ان” العراق اليوم يختلف عن عراق 2014، مشددا على وحدة الموقف ووحدة الخطاب مع إدامة الجهوزية الأمنية والعسكرية، ومراقبة تطورات الأوضاع في سوريا”.ودعا” للاهتمام بالتقنيات العلمية الحديثة، مشيرا الى أهمية الذكاء الاصطناعي في المسارات العلمية للجامعات، وإن التكنولوجيا باتت إحدى مصادر الدخل القومي للبلدان وتعوض عن الكثير من المصادر الأخرى”.

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