الطباطبائي يدعو أن يكون العراق مقرا إقليمياً للمنظمات الدولية

الطباطبائي يدعو أن يكون العراق مقرا إقليمياً للمنظمات الدولية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا وزير خارجية الإطار عمار الطباطبائي، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، إلى مواءمة عمل المنظمات الدولية مع أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.وذكر المكتب الإعلامي لمكتب الطباطبائي في بيان: إن “الاخير استقبل نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، غلام محمد أسحق زى وبحث معه تطورات الواقع الإنساني والاجتماعي في العراق والمنطقة ودور المنظمات الدولية في دعم العراق بمرحلة ما بعد انتهاء مهام البعثة الأممية فيه”.وأكد بحسب البيان، على “أهمية عمل المنظمات الدولية، وضرورة أن يكون العمل متسقا مع أولويات الحكومة العراقية في المرحلة الحالية، داعيا لأن يكون العراق مقرا إقليميا لهذه المنظمات لتتمكن من تقديم الدعم له بطريقة أيسر وأسهل عطفا على الواقع الأمني الإيجابي في البلد”.

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