الطرموز: نزوح قسري من مناطق قضاء الرطبة جراء انقطاع التيار الكهربائي

الطرموز: نزوح قسري من مناطق قضاء الرطبة جراء انقطاع التيار الكهربائي
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 الرمادي/ شبكة أخبار العراق- اقر مستشار محافظة الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، الاحد، بتسجيل هجرة عكسية من المناطق الغربية الى مدن الانبار الاخرى .وقال الطرموز في حديث صحفي: ان ” قضاء الرطبة غربي الانبار سجل هجرة غير مسبوقة لسكان القضاء على خلفية انقطاع التيار الكهربائي منذ اكثر من 5 اعوام دون معالجة هذه الحالة التي تسببت ايضا بتوقف مشاريع الزراعة وتنقية المياه الصالح للشرب من احياء المدينة ما دعا سكانها الى الهجرة تاركين مناطقهم الى غير رجعة “.واضاف ان” قضاء الرطبة يعاني منذ اكثر من 5 اعوام من انقطاع التيار الكهربائي (الوطنية ) وعدم الشروع بإعادة اعمار وتأهيل خطوط نقل الطاقة الكهربائية الممتدة مسافة 300 كيلو متر باتجاه قضاء القائم ، مبينا ان” وزارة الكهرباء اكدت انها خصصت مبالغ مالية لعملية اعادة اعمار وتأهيل الخطوط المتضررة جراء العمليات الارهابية ضمن موازنة 2022 اي ان هذه المعاناة سوف تستمر في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة حالات الهجرة من القضاء الى مدينة الرمادي ودن الانبار الاخرى “.

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