العامري:بأمر إمامنا خامئني لن نسمح بتواجد أي قوات أجنبية في العراق

العامري:بأمر إمامنا خامئني لن نسمح بتواجد أي قوات أجنبية في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إن العراق “لن يشهد” تواجداً لقوات أجنبية على أرضه بعد عام 2022.وقال العامري في حديث صحفي، “بعد تاريخ 31/12/2021 لن تتواجد قوات أجنبية على الأراضي العراقية، بما فيها الأمريكية والفرنسية والتركية”.وكان العراق والولايات المتحدة قد اتفقا على انسحاب كافة القوات القتالية الأمريكية من البلاد بحلول نهاية العام الحالي، لكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعهد خلال زيارته الأخيرة إلى العراق، ببقاء القوات الفرنسية المنضوية في التحالف الدولي، والاستمرار في المساعدة في مكافحة الإرهاب.لكن العامري رد على حديث ماكرون بالقول، “هذا قرار العراقيين وليس قرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”.وأضاف، “عندما تخرج قوات الاحتلال الأجنبي من الأراضي العراقية، ستكون كل قوات الأمن موحدة للبناء الدولة العراقية”.وفيما يخص مستقبل الحشد الشعبي، قال العامري، إن “الحشد الشعبي تحت قيادة إمامنا خامئني يقاتل ويدافع عن مشروع الثورةد”.

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