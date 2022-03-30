العامري:نـ” درس” مبادرة لحل الإنسداد السياسي

العامري:نـ” درس” مبادرة لحل الإنسداد السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأربعاء، وجود مبادرة قيد البحث لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد، فيما أشار الى وجود فرصة مناسبة امام التحالف الثلاثي للحوار.وقال العامري في تصريحات ادلى بها عقب اجتماع للاطار التنسيقي في منزله ، “إننا لم نطلق أي مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في البلد”، مبينا أنه “اكدنا ان هناك مبادرة مدروسة وهي قيد البحث”.وأضاف، أن “هناك فرصة مناسبة أمام التحالف الثلاثي للركون للحوار والتفاهم لإيجاد حل للأزمة الراهنة”، مشيرا الى أن “هناك افكار للمبادرة ويجب ان تكون ناضجة لتكون مبادرة حل”.وفشل مجلس النواب حتى الان في عقد جلسته الثانية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد فشل جلسة السبت الماضي.

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