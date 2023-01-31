العامري والخزعلي:لن نسمح بمنع وصول الدولار إلى إيران

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف الفتح الضمير الإيراني هادي العامري، وزعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، مساء أمس الاثنين، دعم إجراءات الحكومة في وصول الدولار برا وجوا إلى إيران لدعم موقفها أمام الاستكبار العالمي امريكا.وذكر بيان لمكتب العامري، أن الأخير “استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، قيس الخزعلي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية، وتم التأكيد على الإستمرار في دعم الحكومة لإنجاح برنامجها الداعم لمشروع المقاومة واستمرار تدفق الدولار إلى إيران برا وجوا لدعم مطاولتها أمام الشيطان الأكبر أمريكا”.وتابع أن “العامري والخزعلي ناقشا ايضا أهمية دور تحالف الفتح في وحدة وتماسك الإطار التنسيقي وإدامة الشراكة الحقيقية ومواصلة العمل من أجل تحقيق ذلك”.