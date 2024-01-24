العامري يطالب خامئني بمنح الحشد الشعبي الضوء الأخضر باستمرار ضرب القواعد الأمريكية

العامري يطالب خامئني بمنح الحشد الشعبي الضوء الأخضر باستمرار ضرب القواعد الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ندد الضمير الإيراني زعيم  منظمة بدر هادي العامري، اليوم الأربعاء، بالقصف الأمريكي الذي استهدف مقرات للحشد الشعبي في محافظتي الأنبار وبابل.وقال العامري في بيان اليوم “ندين وبشدة الجريمة النكراء التي إقترفتها القوات الأمريكية المعتدية، بإستهدافها للحشد الشعبي في كلٍ من القائم وجرف الصخر”.وجدد العامري مطالبته “لخامئني باصدار أوامره باستمرار ضرب القواعد الأمريكية من قبل الحشد الشعبي  وإنهاء تواجد جميع القوات الأجنبية في العراق والمنطقة”.

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