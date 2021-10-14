العبادي:الحمدلله جميع الزعماء أصبحوا ملياديرية لاداعي للزعل من النتائج الانتخابية

العبادي:الحمدلله جميع الزعماء أصبحوا ملياديرية لاداعي للزعل من النتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب رئيس ائتلاف “النصر” حيدر العبادي يوم الخميس عن رفضه لما أسماه “اصطفافات” سياسية برزت عقب الانتخابات التشريعية التي جرت بالعراق، مطالبا في الوقت ذاته المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات “بحسم الإشكالات التي أربكت الوضع العام”.وقال العبادي في بيان اليوم، إن “الأهم من الربح والخسارة الإنتخابية، هو السلم والوحدة الوطنية، وسلامة وصلاح النظام السياسي الممثل للشعب. وعليه فإنّ الاصطفافات السياسية التي تهدد وحدة الشعب وسلامة النظام العام، مرفوضة”، مردفا بالقول “إننا نعمل مع الجميع لتجاوز الأزمة، ونعتقد بأنّ الدولة تسع الجميع، وأنّ بناء أو انهدام الدولة مسؤولية مشتركة”.وأشار إلى أن موقفه “من الإنتخابات كان وما زال واضحاً ومعلناً، وهو غير خاضع لمصالح ذاتية أو منافع جهوية أو حسابات جبهوية. وتابع العبادي بالقول “إننا ندعم جميع دعوات التهدئة والتضامن، ونعمل لإيجاد أرضية كفيلة بطمئنة جميع الأطراف”، داعيا “المفوضية العليا للإنتخابات لحسم الإشكالات التي برزت بالعملية الإنتخابية والتي أربكت الوضع العام”. المهم بقاء النظام السياسي للرابح وللخاسر ، يذكر ان العبادي كان حاضرا في اجتماع القوى الولائية مساء امس الاربعاء في منزل العامري للتاكيد على ثوابت المشروع الايراني .

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