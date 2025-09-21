العبادي والسوداني يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

العبادي والسوداني يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، السبت (20 أيلول 2025)، في مكتبه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وأكدا أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها.وذكر بيان لمكتب العبادي ، أن “اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وأهمية توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات ودعم الاستقرار وتعزيز مسارات التنمية بما يلبي تطلعات الشعب العراقي، فضلاً عن مناقشة الأوضاع في المنطقة”.وأضاف البيان أن “الجانبين أكدا ضرورة استمرار الحوار بين القوى السياسية لترسيخ الاستقرار السياسي ودعم مؤسسات الدولة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى، مع التشديد على الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد باعتبارها استحقاقاً دستورياً وضمانة لترسيخ النهج الديمقراطي في العراق”.

