العبادي ورومانسكي يؤكدان على محاربة الفساد وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي ومنع تهريب الدولار

العبادي ورومانسكي يؤكدان على محاربة الفساد وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي ومنع تهريب الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث  رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانسكي، مساء امس الأربعاء، الوضع المالي والتنسيق العراقي الأمريكي بشأن ملف الدولار.وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف النصر في بيان ، إن” رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي استقبل في مكتبه، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانسكي والوفد المرافق لها”.وأضاف البيان، أن ” اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وما يمر به العراق من تحديات عديدة تتطلب وضع الحلول المناسبة لها، فضلاً عن الوضع المالي والتنسيق العراقي الأمريكي فيما يخص الدولار، وإجراءات الحكومة بخصوص هذا الملف، ونتائج زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن”.وأشار إلى أنه “تم التأكيد على أهمية أن تتوحد جهود الجميع لوضع الخطط الكفيلة لمواجهة العديد من التراكمات، وأن تكون المرحلة المقبلة للإصلاح ومحاربة الفساد وتقديم الدعم الدولي للعراق في هذه الملفات”.

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