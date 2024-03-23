العبادي يدعم السوداني لولاية ثانية

العبادي يدعم السوداني لولاية ثانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس إئتلاف النصر حيدر العبادي،السبت، تغيير قانون الانتخابات بالنقيض لوضعنا في إشارة الى ان ولاية واحدة لحكومة السوداني لا تكفي لتحقيق برنامجه .وقال العبادي في حديث متلفز ، إن “القانون الانتخابي الحالي لا بأس به وتغييره سيكون خطأ كبيراً ولا يستجوب ذلك بل هو نقض لوضعنا” مشيرا الى ان “السوداني لم يقرر مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة ولكن كل رئيس وزراء يطمح لاستكمال برنامجه وربما الولاية الواحدة لا تكون كافية له”. وتابع، ان “الخلاف والتنافس بين قوى الإطار التنسيقي والسوداني غير موجود ولم يُشترط عليه بان لا يرشح لولاية ثانية او يشارك في الانتخابات”.وأضاف، رئيس الوزراء الأسبق، ان “السوداني لم يصرح بهذا الطموح حتى الآن”، مؤكدا ان “بعض المحافظين يسعون للترشح مع رئيس الوزراء بالانتخابات المقبلة”.

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