العثور على منصات صواريخ بعيدة المدى في صحراء البصرة كانت تستهدف قواعد أمريكية بالكويت

أفادت مصادر أمنية بالعثور على منصات إطلاق صواريخ بعيدة المدى في منطقة اللحيس الصحراوية جنوب محافظة البصرة، كانت معدّة لاستهداف القواعد الأمريكية في دولة الكويت.

وبحسب المعلومات الأولية، جاءت عملية الاكتشاف عقب تحرّكات أمنية ورصد ميداني مكثف في المنطقة الصحراوية، حيث تم ضبط المنصات قبل استخدامها، دون تسجيل أي إطلاق فعلي للصواريخ.

وأكدت الجهات المعنية أن الفرق المختصة باشرت بإجراء تحقيقات موسعة لمعرفة الجهة المسؤولة عن تجهيز المنصات والوقوف على ملابسات الحادث، فيما تم اتخاذ إجراءات احترازية لتعزيز الأمن في المناطق الحدودية.

ويأتي هذا التطور في ظل توترات إقليمية متصاعدة، وسط دعوات رسمية إلى ضبط النفس ومنع أي تصعيد قد يؤثر على استقرار المنطقة.